Der AfD-Vorsitzende Gauland hat mit einer Äußerung über die Zeit des Nationalsozialismus für Empörung gesorgt.

Gauland sagte auf dem Bundeskongress des Parteinachwuchses "Junge Alternative" im thüringischen Seebach, Hitler und die Nazis seien nur ein, so wörtlich, "Vogelschiss" in mehr als 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte gewesen. Das Internationale Auschwitz Komitee nannte diese Aussage unerträglich und würdelos. Für Auschwitz-Überlebende seien die kühl kakulierten und hetzerischen Äußerungen Gaulands einfach widerlich, so der Vizepräsident des Komitees, Heubner.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, schrieb bei Twitter, Gauland unterschreite wieder jedes Niveau. Hitler stehe unter anderem für die Ermordung von sechs Millionen Juden. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer twitterte, so sehe die AfD hinter ihrer bürgerlichen Maske aus. Auch der Grünen-Politiker Nouripour äußerte sich kritisch.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.