Luxemburgs Außenminister Asselborn hat sich besorgt über den Einzug der AfD in den Bundestag geäußert.

Die zwölf Prozent der AfD seien aufgrund der deutschen Geschichte beklemmender als die 30 Prozent der Stimmen für Le Pen in Frankreich, sagte Asselborn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn der Spitzenkandidat der AfD jetzt verlange, dass Wehrmachtssoldaten wieder geehrt würden, sei das für ihn besorgniserregend. Im Bundestag wächst unterdesssen der Widerstand gegen den AfD-Kandidaten Glaser als möglichen Vizepräsidenten des Parlaments. Die Fraktionen von SPD, FDP, Grünen und Linkspartei lehnten seine Wahl ab. Sie begründeten dies gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit Äußerungen des AfD-Politikers, in denen er Religionsfreiheit für Muslime in Abrede gestellt hatte.