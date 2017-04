Die AfD will an diesem Wochenende über ihr Programm für die Bundestagswahl beraten und ihre Spitzenkandidaten küren. Zu dem Parteitag in Köln werden zehntausende Demonstranten erwartet. Die Polizei befürchtet, dass auch linksextreme Gewalttäter anreisen. 4.000 Beamte sind im Einsatz.

Zu den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Köln hat ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Vereinen und Parteien aufgerufen. Die Kirchen beteiligen sich unter dem Motto "Unser Kreuz hat keine Haken". Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker rief zu friedlichen Demonstrationen auf. Es müsse das Signal gesendet werden, dass man gewaltfrei für Respekt, Toleranz und Vielfalt eintrete.

Überschattet wird der Parteitag von Befürchtungen der Polizei, dass es während der Demonstrationen rund um den Veranstaltungsort in der Kölner Innenstadt zu Ausschreitungen kommen könnte. In der Umgebung des Tagungshotels in Domnähe und in der gesamtem Kölner Innenstadt muss mit teils starken Behinderungen gerechnet werden.

Maas: "Parteitagsblockade kein Gewinn für Streitkultur"

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) warb für friedliche Proteste: "Friedliche Demonstrationen und Optimismus sind genau das richtige Signal gegen die Angstmacherei der Rechtspopulisten." Er sagte aber auch: "Alle AfD-Mitglieder als Nazis zu beschimpfen oder den Parteitag zu blockieren, ist kein Gewinn für unsere Streitkultur." Gewalt dürfe niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.

Offiziell hat die AfD zwei wichtige Punkte auf der Tagesordnung ihres zweitägigen Treffens: die "Beschlussfassung über die Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl" und die Verabschiedung eines Wahlprogramms. Welche Mitglieder der zerstrittenen Parteispitze am Sonntag als Sieger auf dem Podium stehen werden, ist noch offen.

Keine Einigung auf erstem Vorstandstreffen in Köln

Als eine mögliche Kandidatin haben Parteikollegen das Vorstandsmitglied Alice Weidel ins Gespräch gebracht. Weidel, die auf Platz eins der baden-württembergischen Kandidatenliste steht, wich den Spekulationen über eine Spitzenkandidatur auch im Bund gestern jedoch aus. Möglich ist auch, dass die Frage der Spitzenkandidatur kurzfristig von der Tagesordnung genommen wird.

Die AfD hatte gestern bereits eine Vorstandssitzung in Köln abgehalten. Aus Parteikreisen hieß es, es habe zunächst keine Einigung im wochenlangen Macht- und Richtungskampf gegeben. Parteichefin Frauke Petry werde ihren Antrag gegen eine Ausrichtung der AfD als "Fundamentalopposition" nicht zurückziehen.

Nervosität auch wegen sinkender Umfragewerte

Petry hatte im monatelangen Machtkampf überraschend den Verzicht auf eine Spitzenkandidatur erklärt und wirft ihren Gegnern einen fundamental-oppositionellen Kurs vor, der bürgerliche Wähler verschrecke. Petry fordert, dass sich die rund 600 Delegierten zu einer realpolitischen Ausrichtung bekennen. Davon erhofft sie sich, dass sich die AfD nach der Bundestagswahl 2021 an einer Regierung beteiligen könnte.

Die Nervosität in der Parteispitze ist auch in den langsam sinkenden Umfragewerten der Partei begründet. Zuletzt kam die AfD in den Umfragen auf Bundesebene noch auf 7 bis 10 Prozent. Im vergangenen Herbst hatte sie teils 16 Prozent erreicht.

(tj/mg)