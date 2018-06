Die Bundesregierung hat die Äußerungen des AfD-Fraktionsvorsitzenden Gauland über die Zeit des Nationalsozialismus verurteilt.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, es sei beschämend, dass man sich mit solchen Äußerungen eines Bundestagsabgeordneten befassen müsse. Gauland hatte am Samstag gesagt, Hitler und die Nazis seien nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte gewesen. Die Äußerung rief eine Welle der Empörung hervor.



Seibert sagte dazu, Deutschland sei nach dem Holocaust nur deswegen wieder ein international geachteter Partner geworden, weil sich die Deutschen zu der immerwährenden Verantwortung für die Verbrechen der Nazis bekannt hätten. Die Bundesregierung weise jede Relativierung und Verharmlosung der NS-Verbrechen zurück.



Inzwischen relativierte Gauland seine Aussage und erklärte, es sei nicht seine Absicht gewesen, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu bagatellisieren. Vielmehr habe er seine tiefe Verachtung für den Nationalsozialismus mit dem Begriff "Vogelschiss" zum Ausdruck bringen wollen. Er müsse aber zur Kenntnis nehmen, dass viele in dem Begriff eine unangemessene Bagatellisierung gesehen hätten. Diese Wirkung bedauere er, sagte Gauland.

04.06.2018