AfD Bundesvorstand berät über Höcke-Ausschluss

Björn Höcke, hier bei einer Demonstration in Erfurt Anfang 2016. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Der Bundesvorstand der AfD berät heute erneut über einen Parteiausschluss des thüringischen Landeschefs Höcke.

Dieser hatte mit einer Rede in Dresden harsche Kritik ausgelöst. So hatte er im Zusammenhang mit dem Berliner Holocaust-Mahnmal von einer - so wörtlich - "dämlichen Bewältigungspolitik" gesprochen. Der AfD-Vorstand will nun in einer Telefonkonferenz über die Causa Höcke beraten. Bereits am Freitag habe sich eine Mehrheit für ein Parteiausschlussverfahren ausgesprochen, darunter auch die AfD-Chefin Petry. Bei der Sitzung sei es aber - Zitat - "etwas chaotisch" zugegangen. Deshalb werde das Thema heute noch einmal erörtert.