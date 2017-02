AfD Bundesvorstand will Höcke aus Partei ausschließen

Der AfD-Politiker Björn Höcke. (imago / Steve Bauerschmidt)

Der AfD-Bundesvorstand will den Thüringer Landesvorsitzenden Höcke aus der Partei ausschließen.

Dies habe das Gremium in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit entschieden, erklärte die AfD. Höcke hatte wegen seiner Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal in Berlin bundesweit Empörung ausgelöst. Die Vorstand hatte deswegen im Januar ein Ordnungsverfahren gegen Höcke eingeleitet, einen sofortigen Ausschluss des Politikers aus der Partei damals aber abgelehnt. - Höcke hatte auf einer Veranstaltung in Dresden gesagt - Zitat: "Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."