AfD Bundesvorstand will Höcke aus Partei ausschließen

Der AfD-Politiker Björn Höcke. (imago / Steve Bauerschmidt)

Der AfD-Bundesvorstand strebt den Parteiausschluss des Thüringer Landesvorsitzenden Höcke an.

Wie die Parteispitze mitteilte, erhielt ein entsprechender Antrag in einer Telefonkonferenz die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Zur Begründung wurden Höckes Äußerungen im Januar über das Holocaust-Mahnmal in Berlin angeführt. Die Rede hatte weltweit Empörung ausgelöst. - Über den beantragten Parteiausschluss entscheidet zunächst das Landesschiedsgericht des Thüringer AfD-Verbandes. In zweiter Instanz wäre das Bundesschiedsgericht zuständig, in dem auch mehrere Unterstützer Höckes sind. Das Schiedsgericht hatte zuletzt mehrere Entscheidungen des Bundesvorstands gekippt, darunter auch die geforderte Auflösung des saarländischen Landesverbandes wegen Kontakten zu rechtsradikalen Kreisen.