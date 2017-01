AfD-Debatte Bundesvize Gauland fordert Einigkeit und verteidigt erneut Höcke

Eine Fahne der AfD mit Parteilogo (imago / Lars Berg)

Brandenburgs AfD-Landeschef Gauland hat den umstrittenen thüringischen Fraktionschef Höcke abermals verteidigt.

Dieser habe nichts gesagt, wofür er sich schämen müsse, erklärte Gauland vor rund 200 Partei-Mitgliedern in Rangsdorf. Zwar habe auch er sich manches in Ton und Inhalt anders gewünscht. Aber, so Gauland wörtlich, wenn die Granaten einschlügen, stehe man zusammen. Höcke hatte mit seiner Forderung nach einer 180-Grad-Wende im Umgang mit der deutschen Vergangenheit bundesweit für Empörung gesorgt.