Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Gauland fordert ein Ende des Parteiausschlussverfahrens gegen den thüringischen AfD-Chef Höcke.

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das Verfahren sei juristisch haltlos. Man könne einen Menschen, der so in der Partei verankert sei, nicht für eine in Teilen verunglückte Rede ausschließen. Nach Gaulands Worten gibt es in der Partei inzwischen zunehmend Kritik am parteiinternen Vorgehen.



Höcke hatte in seiner umstrittenen Dresdner Rede das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Denkmal der Schande" bezeichnet und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert.