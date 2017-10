AfD-Fraktionschef Gauland zeigt sich wenig beeindruckt von der neuen Bewegung der früheren Parteichefin Petry.

Gauland sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sehe im Moment keine Marktlücke für diese Partei. Das habe schon Bernd Lucke lernen müssen: zwischen CDU, FDP und AfD sei kein Platz für eine weitere Partei. Lucke war 2015 aus der AfD ausgetreten und hatte eine neue Partei gegründet.



Petry hatte zuletzt erklärt, sie werde bald das Bürgerforum "Blaue Wende" vorstellen, in dem man sich mit und ohne Parteibuch engagieren könne. Sie erläuterte, Blau sei die Farbe, die zuerst die CSU in Bayern politisch populär gemacht habe. Der "Blauen Partei" kommt nach Aussage Petrys vor allem eine strukturelle Aufgabe zu, da in Deutschland -abgesehen von kommunalen Wahlen- in der Regel die Parteien die Listen aufstellten.