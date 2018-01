Diese Entscheidung war absehbar. Und dennoch: So eindeutig wie die Ablehnung des AfD-Kandidaten für das Parlamentarische Kontrollgremium auch ausgefallen ist - dem Kandidaten Roman Reusch fehlten mehr als 100 Stimmen des Deutschen Bundestags - so klar wird jetzt auch: Das Thema Umgang mit der Rechtsaußenpartei im Parlament wird die laufende Legislaturperiode nachhaltig bestimmen. Und dies umso mehr, falls es zu einer sogenannten Großen Koalition zwischen Union und SPD kommen sollte. Dann wird die AfD die Oppositionsführerschaft übernehmen und ganz gewiss nicht von ihrem provokanten und, wie ich meine, demokratiegefährdenden Stil ablassen.

Gezielte Herausforderung des parlamentarisch fairen Umgangs

Die Rolle des politischen Märtyrers passt perfekt in diese krude Identität der Parlamentsneulinge. Nachdem bereits ihr Kandidat Albrecht Glaser bei der Nominierung zum Bundestagsvizepräsidenten durchgefallen war, war auch die Kandidatur von Roman Reusch eine gezielte Herausforderung des parlamentarisch fairen Umgangs miteinander. Mit seinem unsäglichen Vorschlag nach härteren Strafen für kriminelle Jugendliche aus Einwanderfamilien hatte der Staatsanwalt seine Funktion als Leiter der Intensivtäterabteilung in Berlin desavouiert. Zudem werden ihm intensive Kontakte zur "Identitären Bewegung" nachgesagt. Das Misstrauen der Parlamentsmehrheit scheint also gerechtfertigt, dass hier die Gefahr von Verrat hochsensibler Sicherheitsdaten bestehen könnte.

AfD sollte provokatorischen Stil verlassen

Andererseits hat die AfD das verbriefte Recht, einen Vertreter aus ihren Reihen in das Geheimdienst-Gremium zu entsenden. Gewiss eine Zwickmühle für die Parlamentsmehrheit, die allerdings das Recht hat, ihr als geeignet erscheinende Personen zu akzeptieren. So gesehen wäre die AfD gut beraten, ihren durchschaubar provokatorischen Stil zu verlassen und sich den mehrheitsfähigen Usancen anzupassen und ebenfalls auf die von ihr schon angekündigte erneute Nominierung Glasers als Vizepräsident des Parlaments zu verzichten.



In der Weimarer Republik haben die Rechtsnationalen durch ihre Aktionen das Parlament erledigt. Das gleiche kann und darf der AfD nicht gelingen. Berlin ist nicht Weimar. Noch nicht.