Die Grünen-Politikerin Haßelmann hat eine Sonderrolle für die AfD im Bundestag ausgeschlossen.

Alle Fraktionen sollten in den Gremien des Bundestages vertreten sein, sagte Haßelmann im Deutschlandfunk. Sie könne es aber nicht ändern, wenn in freier und geheimer Wahl der Abgeordneten Personenvorschläge der AfD keine Mehrheit bekämen. Das liege aber nicht immer an den anderen Fraktionen. Hier sei die AfD gefordert. Sie müsse jemanden vorschlagen, der mehrheitsfähig sei, statt sich immer als Opfer darzustellen.



Bei der Neuwahl des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste hatte der AfD-Kandidat Reusch die erforderliche Stimmenzahl deutlich verfehlt. Auch der Bewerber der Partei für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten,

Glaser, wurde nicht gewählt.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.