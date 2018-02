Der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, hat die Krim-Reise von acht AfD-Landtagsabgeordneten als Rechtsbruch verurteilt.

Gegen die Politiker, unter ihnen vier aus Nordrhein-

Westfalen, sei in der Ukraine ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, sagte Melnyk nach Gesprächen mit der AfD-Fraktion in Düsseldorf. Er warf der Gruppe unter anderem illegale Einreise vor.



Die Abgeordneten waren am Samstag über Moskau auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel geflogen. Sie hatten ihre Reise als privat deklariert.

