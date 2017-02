AfD-Machtkampf Petry verzichtet auf alleinige Spitzenkandidatur

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry (picture-alliance / dpa / Andreas Gebert)

Nach einer Mitgliederbefragung verzichtet die Vorsitzende der AfD, Petry, auf eine alleinige Spitzenkandidatur.

Die Parteimitglieder hätten auf demokratische Weise entschieden, dass die AfD mit einem Spitzenteam in die Bundestagswahl ziehe, sagte Petry der "Bild"-Zeitung. In einer Online-Befragung hatte sich eine Mehrheit dagegen ausgesprochen, mit einer Einzelperson in den Wahlkampf zu gehen. - Die endgültige Entscheidung über die Aufstellung der AfD soll auf einem Bundesparteitag Ende April in Köln fallen.