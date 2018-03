Die frühere Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Steinbach, ist neue Vorsitzende einer AfD-nahen Stiftung.

Wie der Vorstand mitteilte, tritt sie die Nachfolge des AfD-Politikers Boehringer an, der zum Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Bundestag gewählt worden war. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung setzt sich nach eigenen Angaben für eine - so wörtlich - "Festigung und Erneuerung der Demokratie durch mehr direkte Bürgerbeteiligung und durch weniger EU-Bevormundung" ein. Steinbach hatte Ende Februar den Vorsitz in der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen abgegeben.



Steinbach hatte die CDU Anfang 2017 verlassen. Sie gehörte in der Partei zu den Kritikern der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel.

