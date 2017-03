Im Vorfeld des Landesparteitags der AfD Niedersachsen wird parteiinterne Kritik am Landesvorsitzenden Armin-Paul Hampel laut.

Der ehemalige Vorsitzende des inzwischen aufgelösten AfD-Kreisverbandes Osnabrück Stadt, Christopher Jahn, sprach im Deutschlandfunk von einem "Fürstengehabe" Hampels an der Spitze einer Partei, die sich mit Basisdemokratie schmücke.



Hampel wird unter anderem vorgeworfen, parteiinterne Kritiker in Mails verunglimpft und so deren Wahlchancen bei der Kandidatenkür zur Bundestagswahl gemindert zu haben. Der Landesvorsitzende Hampel selbst streitet dies ab. Er sagte im Deutschlandfunk, er sei überzeugt, dass es in der AfD Kräfte gebe, die bewusst von anderen Parteien eingeschleust worden seien, um "eine gewisse Zeit als Schläfer zu fungieren und dann von innen die Partei aufzurollen".



Morgen und übermorgen findet der Landesparteitag der AfD Niedersachsen statt, bei der auch der Vorstand neu gewählt wird. Die Vorsitzende des Kreisverbandes Göttingen, Dana Guth, hat angekündigt, gegen Hampel anzutreten. Die Kandidatenkür für die Bundestagswahl im Februar hatte Hampel klar für sich entschieden und nimmt den ersten Platz der AfD-Landesliste ein.