Die AfD hat ihr Wahlprogramm beschlossen, mit dem sie in fünf Monaten erstmals in den Bundestag einziehen will.

Die Delegierten des Bundesparteitags in Köln verabschiedeten

das Papier mit großer Mehrheit. In der Flüchtlingspolitik spricht sich die AfD unter anderem für eine jährliche Mindest-Abschiebequote aus; jeglicher Familiennachzug wird abgelehnt. Kriminelle Migranten sollen ausgewiesen werden. In dem Partei-Programm findet sich zudem die Aussage, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Weitere Forderungen der AfD sind beispielsweise der Euro-Ausstieg, bundesweite Volksentscheide, die Rücknahme der Energiewende und die Abschaffung des Rundfunkbeitrags.



Benannt wurden heute auch die Spitzenkandidaten der Partei. Danach ziehen die AfD-Politiker Gauland und Weidel in den Bundestagswahlkampf. Gewählt wurde das Duo mit knapp 68 Prozent der Delegiertenstimmen.