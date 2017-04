Nach ihrem Bundesparteitag befindet sich die AfD nach Einschätzung des Zentralrats der Juden klar auf dem Weg in den Rechtsextremismus.

Antisemitismus und Rassismus gehörten mittlerweile zum gängigen Ton der Partei, sagte Zentralratspräsident Schuster in Berlin. Gegen nationale und religiöse Minderheiten werde ohne Skrupel und Verantwortungsbewusstsein Stimmung gemacht.



Die AfD hatte gestern ihr Wahlprogramm beschlossen, mit dem sie in fünf Monaten erstmals in den Bundestag einziehen will. In der Flüchtlingspolitik spricht sich die Partei unter anderem für eine jährliche Mindest-Abschiebequote aus; jeglicher Familiennachzug wird abgelehnt. Kriminelle Migranten sollen ausgewiesen werden. In dem Programm findet sich zudem die Aussage, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Ferner will die Partei Deutsche motivieren, wieder mehr Kinder zu bekommen zum - Zitat - "Erhalt des eigenen Staatsvolks".



Benannt wurden auch die Spitzenkandidaten der Partei. Danach ziehen die AfD-Politiker Gauland und Weidel in den Bundestagswahlkampf. Das Duo erhielt knapp 68 Prozent der Delegiertenstimmen.