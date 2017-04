AfD-Chef Meuthen hat davor gewarnt, die Abstimmungsniederlage der Co-Parteivorsitzenden Petry überzubewerten.

Petry habe mit ihren Anträgen einen Fehler gemacht, sagte Meuthen im Deutschlandfunk. Das könne passieren. Daraus werde nun medial eine Demontage gemacht. Das sehe er so nicht. - Petry hatte auf dem Bundesparteitag am Wochenende eine Entscheidung zwischen Realpolitik und Fundmentalopposition herbeiführen wollen. Meuthen verteidigte seine Äußerung, dass er immer weniger Menschen deutscher Herkunft sehe, wenn er auf die Straße trete. Den Eindruck hätten ihm viele so bestätigt. Schuld sei eine völlig verfehlte Migrationspolitik.



Die AfD hatte gestern ihr Wahlprogramm beschlossen, mit dem sie in fünf Monaten erstmals in den Bundestag einziehen will. In der Flüchtlingspolitik spricht sie sich unter anderem für eine jährliche Mindest-Abschiebequote aus; jeglicher Familiennachzug wird abgelehnt. Kriminelle Migranten sollen ausgewiesen werden. Ferner will die Partei Deutsche motivieren, wieder mehr Kinder zu bekommen zum - Zitat - "Erhalt des eigenen Staatsvolks". - Als Spitzenkandidaten wurden die Politiker Gauland und Weidel benannt. Sie erhielten knapp 68 Prozent der Delegiertenstimmen.