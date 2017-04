Die AfD-Vorsitzende Petry zieht Konsequenzen aus dem innerparteilichen Streit um Personalfragen und die inhaltliche Ausrichtung.

In einer Videobotschaft erklärte sie wenige Tage vor dem Bundesparteitag in Köln, dass sie nicht als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl zur Verfügung steht - auch nicht in einem Spitzenteam. Sie betonte, es sei wichtig, dass die Partei drängende Sachfragen unabhängig von Personalfragen diskutiere. Petry beklagte, das Außenbild der AfD werde immer wieder durch die unabgestimmte und für die Parteiführung überraschende, maximale Provokation weniger Repräsentanten geprägt. Darum sei das Wählerpotenzial deutlich geschrumpft.



In der AfD war in den vergangenen Wochen der Machtkampf zwischen rivalisierenden Parteiflügeln immer stärker zutagegetreten. Dabei war Petry mehrfach mit ihrem Stellvertreter Gauland aneinandergeraten, dem sie eine "fundamentaloppositionelle Strategie" vorwarf. Petry selbst steht nach eigener Darstellung für einen realpolitischen Kurs.