Frauke Petry will Vorsitzende der AfD bleiben.

In einer Erklärung distanzierte sie sich am Rande des Bundesparteitags in Köln zugleich von inhaltlichen und personellen Entscheidungen, die dort getroffen werden. Sie wolle sich von einem möglichen Spitzenkandidatenteam für die Bundestagswahl fernhalten, sagte Petry weiter. - Auf dem Kongress hatte die Parteichefin eine politische Niederlage hinnehmen müssen. Die rund 600 Delegierten ließen einen von ihr eingebrachten Antrag über eine politische Richtungsentscheidung nicht zu.



Der AfD-Kongress wird von Demonstrationszügen und Protestkundgebungen verschiedener Gruppierungen in der Kölner Innenstadt begleitet. Polizeipräsident Mathies bezeichnete die Einsatzstrategie für die rund 4.000 Beamten als bisher erfolgreich. Die meisten Demonstranten seien friedlich. Er wolle aber noch keine abschließende Bewertung vornehmen. Zuvor hatten Einsatzkräfte von einer teils aggressiven und aufgeheizten Stimmung gesprochen. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft sagte, die Demonstrationen stünden für ein vielfältiges, offenes und tolerantes Land.