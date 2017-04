Die AfD streitet über die von Parteichefin Petry gewünschte Richtungsentscheidung beim Bundesparteitag in Köln.

Der AfD-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Poggenburg, sagte im Deutschlandfunk, die Wähler erwarteten von der Partei eine Haltung der Fundamentalopposition und keine der Realpolitik. Für letzteres wirbt Petry. Ziel sei es, so Poggenburg, dass die AfD Regierungsverantwortung auf Bundesebene übernehme.



Dass Petry gestern überraschend angekündigt hatte, sie werde nicht als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl zur Verfügung stehen, bezeichnete er als überfällig. Die AfD sei eine Partei in der Findungsphase, der es gut zu Gesicht stehe, sich von mehreren Personen vertreten zu lassen. Die Parteivorsitzende wollte ursprünglich als alleinige Spitzenkandidatin antreten, große Teil der AfD wollen jedoch ein Spitzenteam.



Poggenburg nannte einen angeblichen Rechtsruck der Partei von politischen Gegnern herbeigeredet und von den Medien verstärkt. Man grenze sich nach rechts außen kontinuierlich ab.



Linken-Chef Riexinger sagte der "Berliner Zeitung" zum Rückzug Petrys, damit sei sie einer drohenden Niederlage auf dem Parteitag zuvorgekommen. Sie habe keine Chance mehr gesehen, als Spitzenkandidatin in die Bundestagswahl zu gehen. Die AfD sei so weit nach rechts gerückt, dass Petry sich nicht mehr habe durchsetzen können.



Der Zentralrat der Muslime in Deutschland rechnet mit einer weiteren Radikalisierung der Partei. Der Vorsitzende Mazyek sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", nach dem Verzicht Petrys sei die AfD auf dem Weg, die NPD komplett aufzusaugen.