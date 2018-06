Rund 1.000 Menschen haben sich anlässlich des Landesparteitags der bayerischen AfD in Nürnberg zu einer Protestkundgebung gegen die Partei versammelt.

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Mittelfranken, Doll, sagte, die AfD sei eine Bedrohung für das demokratische und soziale Gemeinwesen in Deutschland und Europa. AfD-Chef Gauland bezeichnete auf dem Parteitag seine relativierende Äußerung über die Nazi-Zeit als missdeutbar und politisch unklug. Er habe nichts bagatellisieren wollen. Gauland hatte auf dem Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative vor einer Woche die Nazizeit als "Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" bewertet.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.