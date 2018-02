Mit den beleidigenden Äußerungen des AfD-Politikers Poggenburg über die in Deutschland lebenden Türken befasst sich nun die Staatsanwaltschaft Dresden.

Es sei ein sogenanntes Prüfverfahren eingeleitet worden, sagte ein Sprecher der Behörde. Hintergrund sei eine Strafanzeige einer Privatperson. Die Türkische Gemeinde hatte eine Anzeige wegen Volksverhetzung angekündigt. Bei einem Prüfverfahren handelt es sich um Vorermittlungen gegen Beschuldigte, die wie Poggenburg parlamentarische Immunität genießen.



Der Afd-Landesvorsitzende Sachsen-Anhalts hatte gestern beim Politischen Aschermittwoch im sächsischen Nentmannsdorf die Türken in Deutschland als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" beschimpft. Bundespräsident Steinmeier kritisierte dies heute. Er sagte bei einem Besuch in Halle, es gebe Politiker, die Maßlosigkeit in der Sprache, Rücksichtslosigkeit und Hass zur Strategie machten. Poggenburg selbst nannte seine Äußerungen heute eine - Zitat - "zugespitzte Politsatire".



-

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.