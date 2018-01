Die Staatsanwaltschaft Köln prüft eine Anzeige der örtlichen Polizei gegen die AfD-Politikerin von Storch wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Ein Behördensprecher erklärte, zunächst wolle man feststellen, ob man selbst zuständig sei oder das Verfahren nach Berlin abgegeben werde.



Von Storch hatte sich im Kurznachrichtendienst Twitter empört darüber geäußert, dass die Kölner Polizei ihre Informationen zu den Neujahrsfeiern auch in arabischer Sprache verbreitet hatte. In dem Tweet war die Rede von - Zitat - "barbarischen, muslimischen gruppenvergewaltigenden Männerhorden". Twitter hatte sie deswegen für zwölf Stunden gesperrt. Nach einem zum Jahresbeginn in Kraft getretenen Gesetz sind soziale Netzwerke zu Maßnahmen gegen Hassbotschaften im Internet verpflichtet. Der AfD-Vorsitzende Gauland sprach nach der Sperrung seiner Parteikollegin von einem "Zensurgesetz".

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.