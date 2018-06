Der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland muss sich wegen seiner umstrittenen Äußerung über die Zeit des Nationalsozialismus möglicherweise vor Gericht verantworten.

Die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen hat nach eigenen Angaben wegen des Verdachts auf Volksverhetzung Strafanzeige gegen Gauland gestellt. Zur Begründung hieß es, mit seiner Wortwahl verharmlose Gauland die Verbrechen des Nationalsozialismus. Den Provokationen führender AfD-Vertreter müsse zur Not auch auf dem Rechtsweg Einhalt geboten werden.



Gauland hatte am vergangenen Wochenende gesagt, Hitler und die Nazis seien - so wörtlich - "nur ein Vogelschiss" in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte gewesen. Mit dieser Äußerung, die er später relativierte, hatte er eine Welle der Empörung ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.