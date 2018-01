Der Kurznachrichtendienst Twitter hat die stellvertretende AfD-Bundestagsfraktionschefin von Storch vorübergehend gesperrt und damit Empörung in der AfD-Führung ausgelöst.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel twitterte wörtlich: "Das Jahr beginnt mit dem Zensurgesetz und der Unterwerfung unserer Behörden vor den importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, Messer stechenden Migrantenmobs".

Zugleich wiederholte sie die Kritik von Storchs an dem arabischen Neujahrsgruß der Kölner Polizei. Die Amtssprache im Land sei Deutsch. Von Storch hatte in ihrem Tweet davon gesprochen, ob die Polizei meine, so "gruppenvergewaltigende Männerhorden" zu besänftigen. Twitter sperrte ihren Account daraufhin für zwölf Stunden wegen des Verstoßes gegen Regeln über Hass-Inhalte. Die Kölner Polizei zeigte von Storch an.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.