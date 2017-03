Beim Landesparteitag der AfD in Baden-Württemberg sind erneut parteiinterne Differenzen zutage getreten.

Der Bundesvorsitzende Meuthen sprach sich in seiner Rede dagegen aus, dass Bundestagskandidaten auch Parteiämter ausfüllen. Er stellt sich damit gegen die baden-württembergische Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Weidel, die auch ein Spitzenamt im Landesverband anstrebt. Die Wahl eines neuen Landesvorstands ist einer der Kernpunkte des AfD-Treffens in Sulz am Neckar.