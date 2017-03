Beim Landesparteitag der AfD in Baden-Württemberg sind erneut parteiinterne Differenzen zutage getreten.

Der Bundesvorsitzende Meuthen sprach sich in seiner Rede dagegen aus, dass Bundestagskandidaten auch Parteiämter ausfüllen. Er stellt sich damit gegen die baden-württembergische Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Weidel, die auch ein Spitzenamt im Landesverband anstrebt. Die Wahl eines neuen Landesvorstands ist einer der Kernpunkte des Parteitreffens in Sulz am Neckar.



Die Berliner AfD wählte ihre Landesvorsitzende, die Europaabgeordnete von Storch, zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl.