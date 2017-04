Die AfD will Integration als eine Bringschuld von Einwanderern definieren.

Auf dem Bundeskongress in Köln sprach sich eine Mehrheit der Delegierten dafür aus, diese Forderung in das Programm für die Bundestagswahl aufzunehmen. Zudem beschlossen die Teilnehmer, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Es solle künftig Bundesministerium für Familie und Bevölkerungsentwicklung heißen. Zuvor hatte Parteichefin Petry eine Niederlage einstecken müssen. Die Delegierten lehnten die von ihr geforderte Grundsatzentscheidung über die Ausrichtung der AfD ab. Zudem votierten sie für ein Spitzenteam zur Bundestagswahl, dem Petry nicht angehören will. Das Spitzenteam soll heute bestimmt werden. Auf der Tagesordnung steht auch die Verabschiedung des Wahlprogramms.