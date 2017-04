Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln sieht im Wirtschaftsprogramm der AfD eine Mischung aus wirtschaftsliberalen Positionen zum einen und anti-freihändlerischen und sozialpopulistischen Elementen zum anderen.

Der Einstieg in das AfD-Wahlprogramm mache eine Fundamentalopposition deutlich, die durch die Realität kaum zu decken sei, sagte Hans-Peter-Klös, Geschäftsführer des IW Köln im DLF. Die darin vorangestellte Forderung nach der "Wiederherstellung der Demokratie in Deutschland" sei kühn und werde später überhaupt nicht eingelöst.



Für nicht nachvollziehbar hält Klös insbesondere die globalisierungs- und eurokritischen Positionen der AfD. Zudem beinhalte das Wahlprogramm "krude Forderungen" nach einer Begründung von Sozialversicherungsansprüchen durch Familienarbeit und nach längeren Ansprüchen von Eltern auf Arbeitslosengeld-I-Bezug. Das sei eine Abkehr von bisher geltenden Sozialversicherungsgrundsätzen.



In der Steuerpolitik sei die von der AfD geforderte Abgabenbremse ein wichtiger Hinweis, so Klös. Er halte es aber nicht für tragfähig, dies grundgesetzlich festzuschreiben. Eine Fehlstelle im AfD-Programm sei die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Das Thema habe aber dazu beigetragen, dass Deutschland wirtschaftlich gut dastehe.



Die AfD hält an diesem Wochenende ihren Bundesparteitag in Köln ab, auf dem sie über ihr Programm für die Bundestagswahl im Herbst beraten und ihre Spitzenkandidaten küren wird.