Der AfD-Politiker Boehringer hat die im Koalitionsvertrag festgelegten Pläne von Union und SPD für Afrika kritisiert.

Der Vorsitzende des Haushaltsausschuss im Bundestag sagte im Deutschlandfunk, die AfD würde "für deutsche Familien wieder vorsorgen und eben nicht nur für einen Marshallplan für Afrika, der hier zum Beispiel drin steht in diesem Koalitionsvertrag." Man müsse diesen Ländern helfen, aber erst "wenn die Grenzen soweit dicht sind, dass die Probleme nicht zwangsweise bei uns gelöst werden".



Im neuen Koalitionsvertrag schreiben CDU, CSU und SPD, man wolle Zukunftsperspektiven vor Ort schaffen und Fluchtursachen bekämpfen. Dafür solle unter anderem ein Marshallplan mit Afrika umgesetzt werden. Dessen Eckpunkte hatte Entwicklungsminister Müller bereits vor mehr als einem Jahr vorgestellt.



Darin heißt es unter anderem, die Jugend müsse eine Zukunft in Afrika haben. Die Entwicklung wirtschaftlicher Strukturen und die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze sei die zentrale Herausforderung. Dabei müsse die Eigenverantwortung der afrikanischen Staaten gestärkt werden - und die Zeit der Entwicklungshilfe abgelöst werden.



Der Begriff des Marshallplans bezieht sich auf das Hilfsprogramm für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, das US-Außenminister George C. Marshall 1947 verkündete. Dazu vergaben die Vereinigten Staaten Kredite, Sachlieferungen und weitere Finanzhilfen in Milliardenhöhe.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.