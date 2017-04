Nordrhein-Westfalens Innenminister Jäger hat im Innenausschuss des Landtags eine zügige Aufklärung der Affäre um den Polizei-Gewerkschafter Wendt zugesagt.

Der SPD-Politiker sagte in Düsseldorf, in einem internen Verfahren würden zwei Ermittler mehrere tausend Seiten Dokumente zusammentragen. Zugleich bestritt er Vorwürfe, das Innenministerium habe früh von dem Fall gewusst. Dies werde auch nicht durch eine vor Kurzem bekannt gewordene Mail aus dem Jahr 2012 belegt. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, hatte Jahre lang in Nordrhein-Westfalen ein Teilzeitgehalt als Polizist bezogen, aber nicht mehr als solcher gearbeitet. Dies war im März dieses Jahres bekannt geworden.