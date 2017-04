Na, das ging ja schnell! Gestern noch stand Sigmar Gabriel nach dem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am Grab Oskar Schindlers, wenige Kilometer weiter. Er beschrieb den schmalen Grat zwischen deutscher Verantwortung für Israel, für die Überlebenden und deren Nachkommen, wie Gabriel sagte und der Notwendigkeit, auch in dieser einzigartigen Lage den ehrlichen Blick auf das Land nicht zu verlieren. Auf diesem schmalen Grat sind beide Seiten heute ins Rutschen geraten.

Um es klar zu sagen: Sigmar Gabriel hat sich nichts, aber auch gar nichts vorzuwerfen. Die Besuchsplanung war der israelischen Regierung im Vorfeld bekannt, sie war darüber hinaus keine Sensation. Die Arbeit der jetzt im Zentrum des Streits stehenden Menschenrechtsorganisationen ist seit langem bekannt. Genauso lang ist sie der israelischen Regierung ein Dorn im Auge. Ist das ein Grund, einen Bogen um sie zu machen? Natürlich nicht. Meine Lebenserfahrung ist es, so Gabriel heute, dass es gut ist, nicht nur mit Regierungsstellen zu sprechen. Darüber hinaus: Auch beim Besuch von Bundespräsident Gauck in Israel waren die Menschenrechtler eingeladen.

Netanjahu hat sich den Falschen ausgesucht

Von deutschen Außenministern, Kanzlerinnen und Präsidenten wird innenpolitisch zu Recht erwartet, dass man sich die Gesprächstermine von Gastgebern nicht diktieren und schon gar nicht verbieten lässt. Solche Treffen finden auf Reisen nach Russland, in die Türkei und nach Saudi-Arabien statt. Ja, Israel ist ein Sonderfall, siehe oben, doch wenn jetzt auf solche Parallelen verwiesen werden muss, dann kann dies auf keinen Fall der deutschen Seite angelastet werden. Warum also diese Terminabsage des israelischen Regierungschefs Netanjahu? Innenpolitische Gründe? Möglich. Retourkutsche für die von Berlin verschobenen Regierungskonsultationen als schlecht verkleidete Kritik an der israelischen Siedlungspolitik? Auch möglich.

Wenn Benjamin Netanjahu den neuen deutschen Außenminister persönlich treffen wollte, dann hat er sich den Falschen ausgesucht. Ja, Gabriel ist ein Freund klarer Worte, bei einem Besuch in Hebron sprach er vor einigen Jahren mit Blick auf die Lebensverhältnisse von Palästinensern von Apartheid. Das ist nicht völlig vergessen. Doch gleichzeitig ist Sigmar Gabriel völlig unverkennbar ein aufrichtiger Freund Israels. Mit seiner einzigartigen Familiengeschichte hat er in unterschiedlichsten Funktionen und Ämtern Israel häufig besucht, er kennt Land und Leute wie kein anderes Regierungsmitglied und seine Leidenschaft ist in dieser Beziehung ungebrochen. Es ist bedauerlich, dass diese Episode seinen Antrittsbesuch rund um den Holocaust-Gedenktag überschattet. Gegner, ja Feinde, hat Israel nun wahrlich ausreichend. Deutschland gehört zur überschaubaren Zahl ehrlicher Freunde Israels, die Absage an den Bundesaußenminister war unsouverän und einer Demokratie nicht würdig. Jetzt steht der nächste deutsche Antrittsbesuch in Israel an, der von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Einfacher ist diese Reise heute nicht geworden!

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.