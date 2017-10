In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es erneut einen Selbstmordanschlag gegeben.

Dabei wurden nach Angaben des afghanischen Verteidigungsministeriums 15 Soldaten getötet. Die Rekruten hätten gerade in einem Kleinbus die Militärakademie verlassen, als sich der Attentäter zu Fuß näherte und neben dem Fahrzeug in die Luft sprengte.



Es ist der zweite schwere Anschlag in Kabul innerhalb von 24 Stunden. Gestern Abend waren bei einem Selbstmordanschlag in einer schiitischen Moschee mindestens 56 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz IS erklärte sich für den Anschlag verantwortlich. Bei einem weiteren Anschlag auf eine sunnitische Moschee in der zentral-afghanischen Provinz Ghor starben ebenfalls gestern mehr als 30 Menschen.