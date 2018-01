Bei dem Angriff auf ein Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach jüngsten Angaben mindestens 18 Menschen getötet worden.

Wie örtliche Medien berichten, gab es zudem Verletzte. Über die Nationalität der Opfer liegen bisher keine Informationen vor. Zu der Attacke bekannten sich die radikal-islamischen Taliban. Fünf ihrer Kämpfer hätten die Tat verübt, heißt es in einer per E-Mail verbreiteten Erklärung.



Mehrere bewaffnete Männer hatten das Hotel gestern abend gestürmt, mit Maschinengewehren um sich geschossen, Handgranaten geworfen und Teile des Gebäudes in Brand gesteckt. Sie wurden von Sicherheitskräften erschossen. Im afghanischen Fernsehen waren Bilder von Hotelgästen zu sehen, die sich von Balkonen mit Bettlaken abzuseilen versuchten. Nach Angaben des Innenministeriums in Kabul konnten 150 Menschen aus dem Hotel gerettet werden, darunter mehr als 40 Ausländer.

