Bei einem Angriff auf ein Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach jüngsten Angaben mindestens 24 Menschen getötet worden.

Wie das afghanische Innenministerium mitteilte, sind 18 Zivilisten tot, 14 von ihnen Ausländer. Über deren Nationalität wurden keine Angaben gemacht. Auch alle sechs Angreifer wurden demnach getötet. Zu der Attacke bekannten sich die radikal-islamischen Taliban.



Die Angreifer hatten das Hotel gestern abend gestürmt, mit Maschinengewehren um sich geschossen, Handgranaten geworfen und Teile des Gebäudes in Brand gesteckt. Sie wurden von Sicherheitskräften erschossen. Im afghanischen Fernsehen waren Bilder von Hotelgästen zu sehen, die sich von Balkonen mit Bettlaken abzuseilen versuchten. Nach Angaben des Innenministeriums in Kabul konnten 150 Menschen aus dem Hotel gerettet werden.



In der nordafghanischen Provinz Balch töteten Taliban-Kämpfer bei einem Überfall auf ein Dorf nach offiziellen Angaben 18 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.