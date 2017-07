Bei einem Selbstmordanschlag der Taliban sind in der afganischen Hauptstadt Kabul mindestens 35 Menschen getötet worden.

Mehr als 40 weitere seien zum Teil schwer verletzt worden, teilte ein Regierungsvertreter mit. Der Attentäter hatte mit seinem Auto einen Kleinbus gerammt, in dem Mitarbeiter eines Ministeriums saßen. Der Anschlag wurde in der Nähe des Wohnhauses eines ranghohen Regierungspolitikers verübt.



In Afghanistan wurden allein im ersten Halbjahr fast 1.700 Menschen bei Anschlägen getötet. Kabul ist besonders betroffen.