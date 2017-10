In Afghanistan sind bei einer Serie von Anschlägen der radikalislamischen Taliban etwa 70 Menschen getötet worden.

In Gardes in der Provinz Paktia sprengten sich zwei Terroristen in die Luft, um anderen Aufständischen Zugang zu einer Polizeischule zu verschaffen. Nach offiziellen Angaben starben mindestens 21 Polizisten und 20 Zivilisten. Die Sicherheitskräfte hätten mindestens fünf Angreifer getötet. In der Nachbarprovinz Ghasni explodierte eine Autobombe vor einem Verwaltungssitz. Nach Angaben der Provinzverwaltung gab es fast 30 Tote, darunter 13 Zivilisten. Auch aus den Provinzen Farah und Kandahar wurden Kämpfe gemeldet.