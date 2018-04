In Afghanistan ist ein Flugzeug mit abgelehnten Asylbewerbern aus Deutschland eingetroffen.

Das bestätigte die Einwanderungsbehörde in der Hauptstadt Kabul der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschine war gestern Abend in Düsseldorf gestartet. Wie viele Personen im Flugzeug saßen, ist nicht bekannt.



Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl bezeichnete die Praxis abermals als unverantwortlich. Die Menschen erwarte in dem Land eine im hohen Maß prekäre Sicherheitslage. Die deutschen Behörden machen dagegen geltend, betroffen seien vor allem Menschen, die als Straftäter oder als Gefährder eingestuft würden oder ihre Identität verschleierten.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.