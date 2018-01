In der ostafghanischen Stadt Dschalalabad ist das Büro der Hilfsorganisation Save the Children angegriffen worden.

Dies bestätigte ein Mitarbeiter der Organisation. Seinen Angaben nach arbeiten in dem Büro rund 100 Menschen. Es gebe noch keine weiteren Informationen. Der Regierungssprecher der Provinz Nangarhar sagte, vor dem Gebäude habe sich zunächst ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Anschließend seien Bewaffnete in das Haus eingedrungen und hätten um sich geschossen. Seinen Angaben zufolge gab es mindestens elf Verletzte.

