Bei einem Angriff auf eine Armee-Einheit in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind laut Verteidigungsministerium fünf Soldaten getötet worden.

Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nähe einer Militärakademie. Zunächst hätten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, anschließend sei der Militärposten mit Schusswaffen angegriffen worden. Dem Ministerium zufolge wurden vier Angreifer getötet und einer festgenommen. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich.



Am Samstag hatten Attentäter im Zentrum Kabuls eine Bombe gezündet. Dabei wurden mehr als 100 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.