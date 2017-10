In Afghanistan haben Taliban-Kämpfer ihre Angriffe auf Polizeiposten verstärkt.

Wie das Innenministerium in Kabul mitteilte, attackierten sie ein Ausbildungszentrum der Polizei in der südöstlichen Provinz Paktia. Demnach wurde zunächst ein mit Sprengstoff beladenes Auto in der Nähe der Einrichtung gezündet. Bei anschließenden Schusswechseln seien mindestens acht Menschen getötet worden, darunter zwei Angreifer. Bei weiteren Attacken in den Provinzen Ghasni und Farah kamen zehn Polizisten ums Leben.