Im Westen Afghanistans sind 20 Fahrgäste eines Reisebusses von mutmaßlichen Taliban-Kämpfern entführt worden.

Ein Mitglied des Rates der Provinz Farah erklärte, Bewaffnete hätten den Bus auf der Fernstraße von Kabul nach Herat gestoppt. Bislang bekannte sich niemand zu der Tat. Die radikal-islamischen Taliban haben in verschiedenen Teilen des Landes illegale Kontrollpunkte eingerichtet, an denen sie Busse und Privatwagen durchsuchen. In den vergangenen zwei Jahren wurden hunderte Reisende entführt und Dutzende getötet.

