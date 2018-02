Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Kahl, hat auf die schlechte Sicherheitslage in Afghanistan hingewiesen.

Es deute alles darauf hin, dass sich die Situation vorerst nicht signifikant verbessere, sagte Kahl dem Berliner "Tagesspiegel". Die Taliban sowie Ableger der Dschihadisten-Organisation Islamischer Staat seien in der Lage, selbst in Kabul verheerende Anschläge zu begehen. In Afghanistan würden bis zu 40 Prozent des Landes nicht mehr von den staatlichen Sicherheitskräften kontrolliert.



In dem gestern veröffentlichten UNO-Bericht über zivile Kriegsopfer in Afghanistan ist von mehr als 3.400 Toten im vergangenen Jahr die Rede. Mehr als 7.000 Zivilisten wurden verletzt. Pro Asyl fordert einen Abschiebestopp nach Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.