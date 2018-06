Als Reaktion auf den neuen Bericht der Bundesregierung zur Sicherheitslage in Afghanistan hat CSU-Generalsekretär Blume gefordert, die Abschiebungen in das Land wieder auszuweiten. Es gebe in Afghanistan stabile Regionen, in die abgelehnte Asylbewerber wieder zurückgeführt werden könnten, sagte Blume der "Bild am Sonntag".

Afghanistan sei zudem ein Land im Wiederaufbau und benötige dazu Menschen. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner wies Blumes Forderung zurück. Die Lage Afghanistans sei äußerst instabil. Für Änderungen der Abschiebepraxis bestehe kein Anlass. Auch Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident Stamp kritisierte den CSU-Vorstoß. Einige Gebiete seien zwar sicher genug, um Kriminelle dorthin abzuschieben, Familien mit Kindern könne man jedoch nicht zurückführen, sagte der FDP-Politiker. Deutschland schiebt seit Dezember 2016 wieder nach Afghanistan ab. Das betrifft jedoch nur Menschen, die als Straftäter oder als Gefährder eingestuft sind.

