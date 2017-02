Afghanistan Dritter Abschiebeflug in Kabul angekommen

Protest gegen die geplante Sammelabschiebung nach Afghanistan am Münchner Flughafen (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Erneut sind abgelehnte Asylbewerber von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden.

Das in München gestartete Flugzeug mit 18 Flüchtlingen an Bord erreichte heute früh Kabul. Bei der Gruppe handele es sich um alleinstehende junge Männer, darunter auch Straftäter, erklärte das bayerische Innenministerium. Es ist die dritte Sammelabschiebung nach Afghanistan seit Ende vergangenen Jahres. In München hatten am Abend etwa 250 Menschen gegen die Aktion protestiert. Sie betrachten Afghanistan nicht als sicheres Land, da dort immer wieder Anschläge der islamistischen Taliban verübt werden. Bundesinnenminister de Maizière bewertet die Abschiebungen dagegen als vertretbar.