Der Nordosten Afghanistans ist von einem Erdbeben erschüttert worden.

Nach Angaben von US-Experten hatte es eine Stärke von 6,1. Das Zentrum lag demnach an der Grenze zu Tadschikistan im Hindukusch-Gebirge. Die Erschütterungen waren auch in Pakistan und Indien zu spüren. In Pakistan kam laut Behörden ein Baby ums Leben, als ein Hausdach einstürzte.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.