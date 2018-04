Aus Afghanistan werden mehrere Anschläge gemeldet.

In der Hauptstadt Kabul starben nach Angaben der Polizei bei einem Doppelanschlag mindestens 25 Menschen, mehr als 40 weitere wurden verletzt. Die erste Bombe war von einem Selbstmordattentäter in der Nähe der US-Botschaft und des Nato-Hauptquartiers gezündet worden. Der zweite Sprengsatz detonierte kurz darauf, als mehrere Journalisten zum Ort des Anschlags gekommen waren. Die Terrormiliz IS reklamierte die Taten für sich.



Im südafghanischen Kandahar wurde Agenturberichten zufolge ein Anschlag auf einen Nato-Konvoi verübt. Dabei wurden laut Polizei elf Kinder getötet, die am Anschlagsort eine Religionsschule besuchten.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.