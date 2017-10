Von Deutschland aus sind weitere abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben worden.

Nach Angaben der dortigen Grenzpolizei landete das Flugzeug am frühen Morgen in Kabul. Es war in Leipzig/Halle gestartet. Wie viele Afghanen sich an Bord befanden, ist bisher nicht bekannt. In Leipzig hatten mehr als 100 Abschiebungsgegner protestiert.



Es handelt sich um die siebte Sammelabschiebung seit Dezember 2016.